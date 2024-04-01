Эвелина Бледанс раскрыла, какое место выбрала для майского отдыха: «Снова сюда вернусь»

Актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о своих планах на начало мая.
По словам артистки, у нее нет какого-то любимого традиционного места для отдыха на майские праздники. Это может быть и Турция, и Сочи, и даже Подмосковье. Но она уже знает, где в нынешнем году проведет праздничные дни.
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«В этом году я уже знаю свой план. Я отправлюсь в Крым, в котором и сейчас нахожусь. Разговариваю сейчас из леса. Вокруг меня цветущие подснежники. Я уже еду на поезд, правда, но снова сюда вернусь. У меня будет в Крыму спектакль. В этот раз я вела здесь корпоратив, занималась в «Артеке» с детьми», — сообщила Бледанс.