Муцениеце спровоцировала слухи о новом романе с ведущим Чуйковым, устроив с ним фотосессию

Агата Муцениеце почти четыре года не состоит в отношениях. Ее развод с Павлом Прилучным был болезненным. Актриса осталась с двумя детьми: сыном Тимофеем и дочкой Мией. В начале года она стала проводить время в компании разных мужчин, а потом намекнала в своем влоге, что не одинока. 1 апреля она подогрела слухи, что у нее новый роман. Агата устроила романтичную фотосессию с ведущим Иваном Чуйковым.

Они были одеты в одной гамме и с нежность смотрели друг на друга, а также обнимались. К слову, слухи о романе между Агатой и Павлом начали распространяться после того, как они были замечены вместе на одной из вечеринок. Кроме того, в социальных сетях появились совместные фотографии пары, что также вызвало интерес у поклонников и СМИ.

Несмотря на все эти факты, ни Агата, ни Иван официально не подтвердили свои отношения. Они предпочитают сохранять молчание и не комментировать слухи.