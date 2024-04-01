Марина Кравец рассказала, что назвала новорожденную дочку Валерией

Телеведущая и актриса Марина Кравец поделилась радостной новостью о рождении своего второго ребенка в марте. Тогда она выложила фото из роддома. С ней рядом был муж Аркадий Водахов. Пара сияла от счастья, демонстрируя на руках малышку. Тогда супруги умолчали о том, как назвали новорожденную дочку.

Первым делом Кравец познакомила ее со своей трехлетней дочкой Никой. Поклонники и коллеги поздравили Марину с этим важным событием, пожелав здоровья маме и малышке. А вот 1 апреля актриса все же рассекретила имя крохи. Супруги решили назвать ее Валерия, пишет Super.

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Позже она намерена рассказать о том, как проходят дни мамы двоих детей. Напомним, что Маринаи ее муж вместе уже много лет. Они поженились в 2013 году и с тех пор не расставались. Новость о рождении второго ребенка стала новым этапом в их жизни.