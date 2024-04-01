Бывшая жена рэпера Моргенштерна* Дилара перестала скрывать роман с Бустером

Дилара Зинатуллина была в браке с Алишером Моргенштерном*. Они сыграли пышную свадьбу в Москве несколько лет назад, на которой присутствовало много селебрити. Но потом рэпер развелся с супругой.

Некоторое время поклонники им не верили, так как Дилару то и дело видели в компании артиста. Но потом у него появилась новая девушка Елизавета Василенко. С моделью он расстался, а затем снова сошелся. Зинатуллина хранила молчание о личной жизни до 1 апреля.

В соцсети она выложила кадры, на которых обнималась с блогером Славой Бустером. Экс-жена Моргенштерна призналась избраннику в любви.

«Я очень люблю его и вас за то, что дали нам время, чтобы в итоге прийти к тому, что мы сейчас имеем. Спасибо за теплые слова и поддержку. Я считаю, что отношения должны быть достаточно прочными, чтобы суметь пройти испытание публичностью. Мы хотели сначала выстроить максимальное доверие и понимание, прежде чем делиться с вами», — высказалась она позже.

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Новость о романе между Бастером и бывшей женой Моргенштерна* вызвала большой интерес среди поклонников обоих артистов. Многие выразили свою радость и поддержку в комментариях под их публикациями. Некоторые удивились, а другие заявили, что догадывались об их романтических отношениях.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.