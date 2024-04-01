Василий Ливанов назвал уехавшую Аллу Пугачевой приспособленкой и подлым человеком

Алла Пугачева несколько раз высказывалась о России и ее жителях. Ранее она назвала россиян рабами, а потом заявила, что нормальные люди в эту страну вернуться не хотят. Сама певица уже два года находится в Европе. Из-за ее нелицеприятных высказываний недавно появилась информация, что ее к 75-летию могут признать иностранным агентом.

Василий Ливанов, известный актер и режиссер, высказал свое мнение о том, что будет, если статус иноагента присвоят Алле Пугачевой. В интервью Ливанов отметил, что статус иноагента может оказывать давление на артиста, но не в случае с Пугачевой.

«Самооценка Аллы Пугачевой настолько оторвана от реальности, что она не поймет, что признание ее иноагентом — это симметричный ответ ее поведению и отношению к России», — уверен артист.

Он считает, что для Примадонны ничего не поменяется, даже если ей дадут такой статус. Ливанов заявил, что уже все понимают, какую сторону она занимает. Актер осудил Аллу Борисовну за ее слова и критику родины.

«Это приспособленка, которая выслуживается перед иностранцами, поливая грязью россиян и называя их холопами», — подчеркнул Ливанов. «А Пугачева вот до чего дошла. Дальше куда падать? Дальше куда, я вас спрашиваю? Она уже на дне», — высказался он, пишет Aif.ru.

Актер признался, что одобряет новый закон, который лишит всех иноагентов возможности получать заработок в России. Он считает, что такие люди предатели, поэтому их не нужно кормить.