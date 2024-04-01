Астролог рассказала, сможет ли Кейт Миддлтон побороть рак: «Будет еще операция»

В конце марта стало известно, что у 42-летней принцессы Уэльской обнаружили онкозаболевание. Страшный диагноз врачи ей поставили после проведения операции на брюшной полости.

Королевский эксперт Марк Рош, сославшись на источник во дворце, сообщил, что Кейт Миддлтон сделали операцию по удалению матки, и у нее pак толстой кишки. Отмечается, что супруга наследника британского престола сильно ослабла, так как болезнь ее разрушает. Сейчас она проходит химиотерапию.

Хорарный астролог Анастасия Гербер в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, сможет ли Кейт Миддлтон побороть смертельную болезнь.

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«Ее состояние остается стабильным, нельзя сказать, что оно очень плохое. Она не находится в каком-то критическом состоянии. Взаимодействие с врачами и лечение еще будут. Возможно, к лету будет еще одна операция, хирургическое вмешательство, но не факт, что мы о нем узнаем», — сообщила Гербер.

Ремиссии, а тем более выздоровления принцессы, согласно прогнозу астролога, в ближайшие месяцы ждать не стоит.