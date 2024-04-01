Джиган и Самойлова пошутили над своими детьми, объявив о пятом ребенке

Джиган и Оксана Самойлова — известные российские звезды. Они вместе много лет и не раз переживали кризис в отношениях. У пары четверо детей: 13-летняя Ариелла, девятилетняя Лея, семилетняя Майя и четырехлетний Давид.

На этот раз супруги решили немного повеселиться и разыграть своих детей. В соцсети они поделились видео, на котором дети, ничего не подозревая, становятся жертвами их шутки. Родители собрали их в комнате и вручили подарки в коробках.

«Пока не открывайте. Это то, что изменит вашу жизнь навсегда», — предупредила Оксана.

В коробках оказалась розовая одежда для маленького ребенка. Дети поняли, что это намек, что у них появится сестренка. Однако они отказались в это верить. Ариелла первая заметила подвох. С ней согласились сестры и брат. Оказалось, что это лишь первоапрельская шутка.

«Их не облапошить», — отметил Джиган.

Этот забавный момент, запечатленный на видео, еще раз подтверждает, что даже в звездной семье родители могут устроить своим детям незабываемый розыгрыш, который всех повеселит.