Собчак потратила 1,2 миллиона рублей на отдых с сыном Платоном в Дубае

Ксения Собчак, популярная телеведущая и журналистка, решила провести свой отпуск в ОАЭ вместе с сыном Платоном. Она захотела устроить путешествие для наследника, у которого начались школьные каникулы.

В соцсети Собчак поделилась фотографиями из отпуска, на которых она и ее сын улыбаются на фоне знаменитых достопримечательностей в Дубае. Они находились в самом дорогом отеле Burj Al Arab, который уже стал визитной карточкой города, так как построен в форме парусника.

По словам телеведущей, Платон обожает отдыхать в Дубае. В номере для него сделана игровая зона и даже палатка. У отеля есть свой частный пляж, в номерах очень дорогой интерьер, а из окна открывается шикарный вид на побережье и город.

Собчак не пожалела денег. Все номера в отеле — двухуровневые люксы. Цены начинаются от 180 тысяч рублей. А так как звезда привезла туда сына на неделю, то потратила минимум 1,2 миллиона рублей. Именно столько ей обошлось проживание. Отпуск вышел ей еще дороже, так как невозможно обойтись в поездке без питания в ресторане, прогулок и экскурсий, а также разных развлекательных мероприятий, пишет KP.RU.

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ОАЭ давно считается дорогим местом для отдыха, где чаще всего свои отпуска проводят селебрити. Этот отпуск стал для Ксении и ее сына прекрасной возможностью провести время вместе, насладиться красотами жаркой страны и получить новые впечатления.