Башаров заявил, что Кологривого надо лишить ролей в наказание за дебош в ресторане

Актер Марат Башаров, известный своими ролями в театре и кино, выразил недовольство по поводу недавнего инцидента с участием своего коллеги Никиты Кологривого. В одном из ресторанов в Новосибирске Кологривый недавно устроил дебош, что вызвало общественный резонанс.

Башаров в своем заявлении подчеркнул, что такое поведение недопустимо для публичного человека. Он призвал наказать Кологривого, чтобы это стало уроком для всех, кто считает, что слава и успех дают им право на неподобающее поведение.

«Звезда — это не только привилегии, но и ответственность. Каждый публичный человек должен понимать, что его действия имеют последствия. Мы не можем позволить себе вести себя так, как будто мы выше закона», — сказал Башаров.

Он добавил, что обычно жизнь наказывает. По мнению артиста, если человек остается без работы, то это самый сильный удар. Марат вспомнил, что у него были проблемы с алкоголем, за что потом он поплатился.

«Меня перестали снимать, лишился работы, для актера это серьезный удар», — добавил он, пишет The Voice.

Этот инцидент вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи поддержали Башарова, согласившись с тем, что публичные люди должны нести ответственность за свои действия.

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Напомним, что за дебош Кологривый понес наказание, которое ему назначил суд. Он просидел семь дней в изоляторе. Актер принес извинения за свой поступок и признался, что приехал в родной город, не только чтобы увидеть поклонников, но и чтобы повидаться с дочкой.