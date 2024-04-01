Анна Семенович чуть не осталась голодной из-за первоапрельской шутки: «Достались капуста и вялая зелень»

Российская актриса и эстрадная певица Анна Семенович вспомнила, как над ней в День смеха, 1 апреля, пошутили коллеги, из-за чего она чуть не лишилась возможности нормально поесть во время продолжительного авиаперелета на Дальний Восток.

«Как-то мы летели на гастроли. Был длинный перелет во Владивосток. Мои танцовщицы вступили в сговор с администратором и при регистрации на авиарейс напротив моей фамилии указали: «Вегетарианское питание». При этом все прекрасно знают, что я люблю мясо», — рассказала артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

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По словам Семенович, питаться только растительной пищей для нее сложно, наесться такими продуктами она не может.