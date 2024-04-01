Диана Арбенина с группой «Ночные Снайперы» представила новый клип на песню «Обоюдное согласие»

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» представили новый музыкальный клип на песню «Обоюдное согласие». Этот релиз приурочен к премьере нового сезона сериала Kion с таким же названием, в котором Арбенина играет одну из главных ролей. Первые эпизоды нового сезона уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Kion.

В новом треке и клипе «Обоюдное согласие» Арбенина и «Ночные cнайперы» продолжают демонстрировать свой уникальный стиль и талант. Песня звучит мощно и эмоционально, а клип, снятый в черно-белых тонах, подчеркивает глубину и драматизм истории.

Новый сезон сериала «Обоюдное согласие» обещает быть захватывающим и интересным. В нем Арбенина исполняет роль главной героини, которая сталкивается с непростыми жизненными обстоятельствами. Сериал затрагивает важные социальные темы и вызывает дискуссии о правах женщин и проблемах насилия.

В общем новый трек и музыкальное видео «Обоюдное согласие» от Дианы Арбениной и группы «Ночные cнайперы» — это еще одно подтверждение их таланта и творческой энергии.