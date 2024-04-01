Второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут» выйдет на канале ТНТ в 2024 году

Сериала «Бедные смеются, богатые плачут» вышел не так давно, но получил успех. В нем снялись новые актеры, а также блогер и спортсмен Саша Стоун. Теперь канал ТНТ анонсировал продолжение сериала, созданного компанией Good Story Media.

Отметим, что в центре сюжета — обитатели роскошного особняка на Рублевке, включая как богатых хозяев, так и их прислугу. За фасадом богатого дома скрываются интриги и неожиданные повороты событий.

Первый сезон сериала, премьера которого состоялась в середине февраля, стал лидером по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре Premier. По словам авторов проекта, второй сезон обещает быть еще более интересным.

Зрители узнают, как развиваются отношения горничной Кати, которую играет Полина Денисова, попавшей в водоворот проблем из-за своего брата. Будет ли она восстанавливать отношения с сыном владельца дома Мишей (Михаил Сотников) или останется с Даней (Андрей Гальченко).

Также в новом сезоне появятся новые яркие персонажи. Поэтому скоро будет будет объявлен открытый федеральный кастинг для актеров, которые хотят попасть в проект.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Еще зрители узнают, какие истинные цели преследуют некоторые персонажи, работающих в доме олигарха Сергея Воронцова (Александр Самойленко). А вот богачам придется разруливать новые проблемы.

Авторская команда планирует начать съемки летом. Тогда же будет объявлен полный каст проекта и состав съемочной группы. Зрители увидят новые серии уже в 2024 году.