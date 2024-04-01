В шоу «Прятки» футболист Артем Дзюба притворился оператором

Артем Дзюба много лет занимается спортом. Но теперь он участвует в шоу «Прятки» на СТС. Ранее футболист прятался в мусорном баке ДК моряков и библиотеке под стулом администратора. Каждый раз Дзюба придумывает оригинальные способы, чтобы скрыться от ведущего шоу Егора Крида.

В новом выпуске футболист решил замаскироваться под оператора телепроекта, примерив накладную бороду и парик. Он решил стать неузнаваемым. Перед съемками Артему рассказали о технических тонкостях работы видеокамеры.

«Вы, наверное, думаете, я заморочился? Да, черт возьми. Кто готовится, не спит и придумывает шедевры? Вот он — креатив!» — хвалил себя Дзюба.

Но стоит отметить, что необычная маскировка не помогла футболисту скрыться от ведущего. Во время съемок Крид заметил появление нового оператора, чье присутствие технически не требовалось на площадке. Когда камера Дзюбы разрядилась и выключилась, Егор догадался, кто прячется за бородой.

«Еще в начале съемок подумал: что-то оператор такой знакомый… Твои красивые глаза я узнаю за версту», — шутил ведущий.

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