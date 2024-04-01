Ксения Бородина впервые призналась, что ее сердце не свободно

Ксения Бородина уже несколько лет сама растит дочек Марусю и Теону. Она всегда привлекала внимание общественности своей яркой личностью и успешной карьерой. Однако, помимо работы, Ксения также известна своей личной жизнью. Но после двух разводов она предпочитает умалчивать о том, с кем встречается.

В передаче «Дерзская готовка» звезда призналась Ляйсан Утяшевой, что ее сердце не свободно. При этом она не стала раскрывать никаких подробностей. Ксения заявила, что счастлива.

Бородина также рассказала, что для нее любовь – это здоровые отношения.

«Для меня это без манипуляций, без абьюза, когда люди учатся вместе любить друг друга, когда слышат друг друга, когда уважают друг друга и прощают друг друга», – пояснила она.

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Напомним, что в 2015 году Ксения вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. От него она родила дочку Теону. А от первого брака у нее есть еще одна дочка Маруся. В 2021 году звезда развелась с бизнесменом.

Ксения всегда старается поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Она активно участвует в воспитании своих дочерей и уделяет им много времени. Кроме того, она часто делится семейными моментами в социальных сетях, что показывает, как она ценит свою семью.

В целом, личная жизнь Бородиной является примером того, как можно успешно совмещать работу и личную жизнь, сохраняя при этом гармонию.