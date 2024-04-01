Бородина призналась, что Седокова и Птаха вели себя очень капризно на шоу «Последний герой»

Ксения Бородина, известная экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2», поделилась своими впечатлениями от участия в шоу «Последний герой» и рассказала о ссоре с певицей Анной Седоковой. Она раскрыла все подробности Ляйсан Утяшевой в передаче «Дерзкая готовка».

Бородина призналась, что участие в шоу было для нее настоящим испытанием, как и для участников. Однако, несмотря на все трудности, Ксения считает, что опыт, полученный на «Последнем герое», был для нее очень ценным.

Говоря о ссоре с Птахой и Анной Седоковой, Бородина отметила, что на проекте многие устали очень быстро. Но она не могла помогать участникам. Более того, продюсеры попросили ее быть жесткой и не реагировать ни на какие выпады в свою сторону и провокации. Птаха во время соревнования устроил истерику, когда ему не засчитали балл.

«Он обложил всех матом. Я сказала: „Ребята, мне кажется, этому парню пора покинуть проект, так как он ведет себя крайне отвратительно“. Как-то его уговорили. Он в итоге остался. Дальше происходит ситуация с Седоковой. Я на следующее утро с ними всеми разговариваю. Я сказала: „Я понимаю, что вы все звезды, что вы привыкли к гримеркам, к теплому чайку. Я все это понимаю. Вы устали. Но тем не менее вы приехали сюда, чтобы побеждать, быть последним героем“. Что Птаха, что Анечка вели себя слишком капризно», — поделилась звезда.

Несмотря на все разногласия, Ксения подчеркнула, что она не держит зла на Седокову и считает, что конфликты — это нормальная часть жизни. Ксения заявила, что не готова участвовать в шоу «Последний герой» и других реалити, так как не хочет позориться. Она отметила, что у нее есть панические атаки, переживания и она не хочет подводить команду. По этой причине звезда не участвует в подобных шоу.

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В целом Бородина выразила благодарность за возможность вести «Последний герой» и подчеркнула, что это был незабываемый опыт, который помог ей стать сильнее и увереннее в себе.