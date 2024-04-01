Бородина призналась, что ей стало легче после ухода Собчак из «Дома-2»

Ксения Собчак и Ксения Бородина — две известные личности, которые стали популярными благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». Их сотрудничество началось в 2004 году, когда Бородина присоединилась к проекту в качестве ведущей.

Собчак, которая была одной из первых ведущих шоу, приняла Бородину в свою команду с радостью. Вместе они работали над созданием интересного контента для зрителей, помогая участникам шоу решать их проблемы и конфликты.

Обе Ксении были известны своими острыми высказываниями и непредсказуемым поведением на съемочной площадке. Об этом Бородина поведала Ляйсан Утяшевой в передаче «Дерзкая готовка» на YouTube.

«Местами очень сложно было, работать с Ксюшей было сложно. В момент, когда она ушла, я уже рассказывала, я как будто задышала и раскрылась, мне стало полегче, потому что мне запрещено было говорить в кадре порой», — отметила Ксения.

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Напомним, что Собчак покинула проект «Дом-2» в 2012 году. Но они с Бородиной продолжали общаться, хоть и не плотно, а иногда поддерживали друг друга в различных проектах.

По словам Бородиной, порой коллега могла начать ругать ее в кадре. При этом никто за нее не заступался, даже продюсеры, которые все видели. Телеведущая считает, что это было неправильно. Она уверена, что руководству проекта следовало провести беседу с Ксенией Анатольевной.

Сегодня Бородина и Собчак — две успешные бизнес-леди, которые продолжают работать в сфере развлечений. Их история сотрудничества — это пример того, как две сильные личности могут успешно работать вместе, несмотря на все трудности.