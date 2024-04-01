Полина Гагарина заработала в 2023 году 41,9 млн рублей, установив рекорд

Полина Гагарина, известная российская певица, в 2023 году показала впечатляющие результаты в своей компании, обогнав по выручке даже такого маститого артиста, как Филипп Киркоров. Фирма Полины, занимающаяся деятельностью в области исполнительских искусств, закончила год с рекордной прибылью за последние 10 лет.

Выручка компании за 2023 год составила почти 300 миллионов рублей, что является значительным достижением. При этом чистая прибыль составила 41,9 миллиона рублей. Это подчеркивает ее значимость в индустрии исполнительских искусств и ее способность адаптироваться к изменяющимся условиям.

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Примечательно, что выручка в компании Киркорова составила только 195,3 миллиона рублей в прошлом году, пишет KP.RU. А вот у Анны Седоковой выручка в компании упала больше чем в два раза. Чистая прибыль ее фирмы упала с 3,6 миллиона рублей до 527 тысяч рублей.