Алексей Кортнев вспомнил о жестком розыгрыше на сцене: «На картинку не среагировал»

Музыкант Алексей Кортнев в День смеха, 1 апреля, рассказал о самом запомнившемся ему розыгрыше. Подшутили над ним коллеги прямо на театральной сцене.

«Я долгие годы играл в театрах. А в театрах принято на сцене в день зеленого спектакля, так называемого, устраивать друг для друга веселые испытания. Причем сделать это так, чтобы зрители ничего не заметили. Например, во время спектакля «День радио» коллеги из «Квартета И» заменили звуковой монитор, который стоял прямо передо мной на сцене, на видеомонитор и накрыли его черной тряпочкой. Потом во время одной из песен сдернули тряпочку и завели жесткое немецкое порно», — поделился Кортнев в беседе с Teleprogramma.pro.

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По словам артиста, разыгравшие его коллеги думали, что он как-то взволнуется от этого, но у них ничего не получилось.