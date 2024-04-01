Киркоров получил в 2023 году рекордный доход в 158,8 млн рублей

Многие артисты зарабатывают не только на творчестве, но и создают свой бизнес. Филипп Киркоров и Полина Гагарина в 2023 году показали впечатляющие результаты в своих компаниях, в то время как у Анны Седоковой дела шли не так хорошо. У короля отечественной эстрады есть ООО «Филипп Киркоров Продакшн». Он хотя и оказался в непростой ситуации из-за вечеринки Насти Ивлеевой, в прошлом году ему удалось хорошо заработать.

Фирма Киркорова, занимающаяся исполнительскими искусствами, закончила год с рекордной чистой прибылью за последние 10 лет. Выручка компании за 2023 год составила 195,3 миллиона рублей, а чистая прибыль достигла 158,8 миллиона рублей. Это значительный рост по сравнению с 2022 годом, когда фирма принесла всего 57 миллионов рублей.

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Несмотря на то что 2023 год закончился для Киркорова не лучшим образом, его компания смогла достичь рекордных финансовых результатов, пишет KP.RU. Это подчеркивает его значимость в индустрии исполнительских искусств и его способность адаптироваться к изменяющимся условиям.

Напомним, Киркоров — это один из самых успешных и популярных артистов в России, который продолжает радовать своих поклонников новыми песнями и выступлениями.