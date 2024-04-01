Жена Романа Мадянов рассказала, что актер проходит лечение от рака

61-летний актер Роман Мадянов в настоящее время проходит курс лечения от болезни, чтобы предотвратить ее развитие. Его госпитализировали, когда обострилось онкологическое заболевание. Недавно он обратился к медикам из-за сильной слабости и провел один день на стационарном лечении, после чего был отпущен домой.

Его супруга Наталья рассказала о состоянии здоровья Мадянова. Она призналась, что он вернулся домой и чувствует себя уже гораздо лучше.

«Болезнь не мешает ему играть в спектаклях и сниматься в кино», — поделилась Наталья, пишет MK.ru.

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Более того, Мадянов планирует сыграть в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана» в Современном театре антрепризы 17 апреля.

Напомним, что Роман Сергеевич — известный российский актер, снявшийся во многих фильмах и сериалах. Он начал свою карьеру в 1984 году и с тех пор сыграл более 150 ролей в кино. Среди его наиболее известных работ — фильмы «Дальнобойщики», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Жених напрокат», «Левиафан» и многие другие.

Что касается личной жизни, Роман Мадянов женат на актрисе Наталье Мадяновой. У них двое детей — сын Роман и дочь Любовь. Семья живет в Москве.