Андрей Черкасов заявил о пристрастии умершей Либерж Кпадон к алкоголю: «Она погубила свое здоровье»

Андрей Черкасов, близкий друг Либерж Кпадону, известной участницы реалити-шоу «Дом-2» признался, что новость о ее смерти его повергла в шок. Он не понимает, как тело девушки могло пролежать больше месяца в квартире.

Он также обвинил ее подруг и знакомых в бездействии. Черкасов считает, что они должны были быть рядом с ней, хотя бы звонить ей. Более того, он заявил, что у Либерж был алкоголизм. По его словам, подруги также никак не реагировали на ее пагубную привычку.

«Где были все они, когда про проблему Либерж с алкоголем говорили еще лет 10 назад? Вот в чем беда! Лицемерие. Она пила, она погубила свое здоровье. Я понимаю, что нужно соболезновать. Помочь ей было некому. Люди просто были соучастниками в гибели человека. Просто молча наблюдали. Вот это страшно», - заявил Черкасов в беседе с Teleprogramma.pro.

Он также поделился своими переживаниями о том, как Либерж пыталась бороться со своей зависимостью, но, к сожалению, не смогла преодолеть ее.

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Смерть Либерж Кпадону стала шоком для многих ее поклонников и близких. Однако, несмотря на это, Черкасов призывает ее подруг взять на себя ответственность за свое бездействие и задуматься о том, что они могли бы сделать, чтобы помочь ей.