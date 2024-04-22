Роза Сябитова о праздновании Пасхи: «Каждый раз публикую в соцсетях один и тот же пост»

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что уважительно относится к людям разных вероисповеданий, и у них в семье, несмотря на то что они мусульмане, издавна была традиция праздновать Пасху.
«Когда я была маленькой, бабушка красила яйца, тоже делала куличи. Рядом с куличами были и наши татарские блюда. И на мой вопрос, зачем мы это делаем, это же не наша история, она всегда говорила, что надо уважать своих соседей. Это дань уважения людям, которые живут рядом», — отметила Роза Раифовна.
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Также она призналась, что каждый раз на Пасху выкладывает добрый юмористический пост с одним и тем же текстом.
«В соцсетях публикую один и тот же пост. Смысл его в том, что только в России татарин желает «Христос, воскресе!», а русский сосед поздравляет его с праздником Ураза-байрам. Это как само собой разумеющееся, никто глубокий смысл не ищет, просто дань уважения. И я с большим удовольствием продолжаю эту традицию, в том числе со своими детьми, потому что это все мне нравится. И вот сейчас с внучкой мы делаем все то же самое. Это здорово, что в такой большой стране можно так дружно поддерживать друг друга», — заявила Роза Сябитова.