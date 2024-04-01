Валерия Гай Германика призналась, что у нее не получится снять фильм «Холоп» лучше, чем у Клима Шипенко

Валерий Гай Германика редко дает интервью. Она снимает фильмы с глубоким смыслом, любит добавлять реализм. Валерия сняла такие фильмы, как «Все умрут, а я останусь», «Школа», «Краткий курс счастливой жизни», «Да и да», «Мысленный волк» и «Обоюдное согласие».

На этот раз она обсудила свои работы с Ксенией Собчак. Журналистка уверена, что снимать коммерческое кино ей бы не удалось, так как даже фильм «Холоп» у нее получился бы совершенно другим, тяжелым и мрачным. Германика призналась, что у нее давно есть свой почерк в работе. При этом она похвалила работу режиссера Клима Шипенко.

«Я бы испортила фильм "Холоп", я согласна. Поэтому его заказали у Клима Шипенко. Я это воспринимаю как данность. Я бы очень хотела быть чем-то похожей на Клима Шипенко, потому что он из себя вырастил хорошего ремесленника. Я его историю смотрю только по фильмографии. У него все фильмы разные. Нельзя сказать, посмотрев, что это снял Клим Шипенко. А когда мои смотришь, то сразу понятно, кто снял. Мне это нравится», – высказалась Гай Германика в беседе с Ксенией Собчак.

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