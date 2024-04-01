Гоген Солнцев заявил, что его жена чуть не умерла при родах в ванной: «Было страшно»

Гоген Солнцев смог сохранить отношения с женой Полиной. Фото: соцсети Гогена Солнцева

Шоумен Гоген Солнцев стал отцом, но домашние роды едва не закончились трагедией.

Гоген Солнцев, известный шоумен, недавно стал отцом. Его жена Полина Давыдова родила прекрасного малыша. Несмотря на то, что у Полины уже есть двое детей от предыдущего брака, она решила рожать дома, что вызвало некоторые опасения у Гогена. Однако, Полина была уверена в своих силах и настояла на своем решении.

К сожалению, роды оказались более сложными, чем ожидалось, и Полина чуть не погибла. К счастью, благодаря профессиональной акушерке, трагедии удалось избежать. Сейчас малыш уже несколько месяцев, но имя его родители пока не раскрывают.

Гоген поделился своими впечатлениями и призвал всех женщин рожать только в роддомах, подчеркивая опасность домашних родов.

 «Я думал, что еще чуть-чуть и потеряю ее и ребенка. Не хочу делиться всеми подробностями, но было страшно. К счастью, нам помогала профессиональная акушерка, которая и смогла спасти. В противном случае, не знаю, как бы страшно все закончилось», – сказал он. 

Сейчас сыну Гогена и Полины уже несколько месяцев, но имя они пока не раскрывают. Солнцев также призвал всех женщин рожать только в роддомах, подчеркивая опасность домашних родов, пишет KP.RU.

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Напомним, что вскоре после развода с Екатериной Терешкович Гоген сблизился с ее дочкой Полиной и женился на ней. У нее есть два ребенка от прошлых отношений: сыновьям 17 и 18 лет.  Пара некоторое время ничего не говорила о своих отношениях. Но в этом году они снова стали делать публикации. А новость о рождении малыша всколыхнула Сеть. 

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