Гоген Солнцев заявил, что его жена чуть не умерла при родах в ванной: «Было страшно»

Гоген Солнцев, известный шоумен, недавно стал отцом. Его жена Полина Давыдова родила прекрасного малыша. Несмотря на то, что у Полины уже есть двое детей от предыдущего брака, она решила рожать дома, что вызвало некоторые опасения у Гогена. Однако, Полина была уверена в своих силах и настояла на своем решении.

К сожалению, роды оказались более сложными, чем ожидалось, и Полина чуть не погибла. К счастью, благодаря профессиональной акушерке, трагедии удалось избежать. Сейчас малыш уже несколько месяцев, но имя его родители пока не раскрывают.

Гоген поделился своими впечатлениями и призвал всех женщин рожать только в роддомах, подчеркивая опасность домашних родов.

«Я думал, что еще чуть-чуть и потеряю ее и ребенка. Не хочу делиться всеми подробностями, но было страшно. К счастью, нам помогала профессиональная акушерка, которая и смогла спасти. В противном случае, не знаю, как бы страшно все закончилось», – сказал он.

Сейчас сыну Гогена и Полины уже несколько месяцев, но имя они пока не раскрывают. Солнцев также призвал всех женщин рожать только в роддомах, подчеркивая опасность домашних родов, пишет KP.RU.

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Напомним, что вскоре после развода с Екатериной Терешкович Гоген сблизился с ее дочкой Полиной и женился на ней. У нее есть два ребенка от прошлых отношений: сыновьям 17 и 18 лет. Пара некоторое время ничего не говорила о своих отношениях. Но в этом году они снова стали делать публикации. А новость о рождении малыша всколыхнула Сеть.