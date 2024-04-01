Волочкова призналась, что накануне выступила с травмой плеча и давно не ела

Поклонники Анастасии Волочковой уже давно бьют тревогу по поводу худобы артистки. Однако сама звезда утверждает, что ее хрупкость — это необходимое условие для балерины, и продолжает придерживаться своей диеты. Иногда она просто забывает поесть из-за большой занятости.

«Хотите я вам честно скажу? Я последний раз поела вчера в 3 часа дня. Я так есть хочу!» — призналась Анастасия Волочкова журналисту Teleprogramma.pro.

Также звезда сцены не стала скрывать, что ради работы идет на серьезные жертвы.

«Я позавчера танцевала с травмой плеча, с травмой бедра. Я не знаю, как я выдержала это шоу, у меня следующее — через 10 дней. Я позволила себе только два дня не заниматься, в воскресенье и в понедельник», — рассказала изданию балерина.

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