Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев заявил, что Либерж Кпадону была эмоционально надломлена

Новость о кончине 36-летней звезды реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону глубоко поразила ее многочисленных фанатов. Особенно ужаснули подробности ее ухода: оказалось, что тело девушки находилось в ее квартире в течение 41 дня. Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев в интервью поделился информацией о сложных последних месяцах жизни Либерж.

Он напомнил, что в прошлом году Либерж вновь присоединилась к проекту в роли участницы. Ее пребывание было недолгим, всего несколько месяцев, однако за это время она смогла стать победительницей конкурса «Человек года». Это был ее второй триумф, так как она стала единственным двукратным обладателем этого титула на проекте. По словам Антона, было заметно, что Либерж переживает непростой период в своей жизни.

Она была подавлена и признавалась, что в последние месяцы отдалилась от людей, сократив свой круг общения. На проекте у нее также происходили эмоциональные срывы и истерики. Все видели, что она испытывает душевные страдания. Главным образом это было связано с ее сложной жизненной ситуацией.

«В последнее время мы все чувствовали, что Либерж переживает эмоциональный кризис. Она была надломлена и сама признавалась, что в последнее время ушла в себя, сузив круг общения. На проекте у нее тоже случались эмоциональные срывы и истерики», — пояснил Беккужев, пишет «МК».

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Ведущий уточнил, что она была сильно подавлена, так как не могла устроить личную жизнь и завести семью, о которой мечтала.

Также он отметил, что недавно у Либерж возникли проблемы со здоровьем, о которых она не умалчивала. Была обнаружена опухоль в ее легких. Она находилась в больнице, где проходила лечение. По его словам, даже в такой сложный момент она пыталась сохранить положительный настрой. Антон вспомнил, что в больнице она танцевала с другой пациенткой. Он добавил, что Либерж готовилась к операции.