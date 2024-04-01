Волочкова про празднование Пасхи: «Я всегда такая счастливая, когда эти яйца разбиваю»

Артистка балета Анастасия Волочкова в преддверии праздника Пасхи (1 мая) призналась журналисту Teleprogramma.pro, что не устраивает в этот день пиршеств.

Вместо этого она старается создать особенную атмосферу в своем доме и около него, чтобы себе и гостям поднять настроение. Зажигает огоньки на крыше своего особняка, гостевого дома, а также на растущей рядом елочке.

«Хотите правду? Я никогда не думаю, какие поставить блюда на стол. На моем столе обычно салатные листья и вареные яйца всмятку. Я всегда такая счастливая, когда эти яйца разбиваю и белок от них ем, а желток оставляю. Куличами, конечно, угощаю своих гостей, но сама не ем», — прокомментировала Анастасия Волочкова.

По словам балерины, печет куличи и красит яйца на Пасху для нее домработница Лола, которая, к слову, является мусульманкой, однако относится с уважением к христианским традициям.

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