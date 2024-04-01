Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева рассказала, что скончавшаяся Либерж Кпадону мечтала о семье

Либерж Кпадону, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», ушла из жизни в возрасте 36 лет. Ее кончина стала шоком для многих поклонников шоу. Одной из первых, кто отреагировал на эту новость, была ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева. Она в интервью поделилась воспоминаниями о Либерж и рассказала о том, как они проводили время вместе. По ее словам, Либерж была очень активной, сильной и никогда не жаловалась на здоровье.

Нелли Ермолаева отметила, что Либерж была очень талантливой и яркой личностью. Они часто общались и проводили время вместе. Нелли вспомнила, как Либерж помогала ей советами и поддерживала в трудные моменты.

Она также рассказала о последних днях жизни Либерж. По ее словам, Кпадону была очень больна и проходила лечение в больнице.

«Когда она ушла из проекта, я увидела в соцсетях, что она жаловалась на проблемы с легкими, у нее нашли какую-то опухоль. Она рассказала, что едет на операцию и обращается к подписчикам: молитесь, помните меня. При этом сама она нам ничего не рассказывала», – добавила Ермолаева, пишет «МК».

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По словам Нелли, Либердж мечтала о семье, но так и не смогла ее создать. Она уверена, что девушка не нашла вторую половинку, так как была оченнь сильной, а такие женщину просто отпугивают мужчин.

«Ей было сложно найти человека сильнее себя, поэтому она всегда одна была», – подчеркнула она.

Ермолаева отметила, что ничего не знает была ли проведена операция на легких. И добавила, что случившаяся история кажется ей странной. Поклонники «Дома-2» выражают соболезнования семье и близким Либерж Кпадону. Многие из них вспоминают ее как доброго и отзывчивого человека, который всегда готов был помочь другим.