Адвокат назвал возможную причину развода блогеров Чекалиных: «Пощекотать общественное мнение»

Поклонники блогеров Валерии и Артема Чекалиных продолжают обсуждать странное поведение пары, которая внезапно подала на развод после 11 лет брака и прекращения в отношении них правоохранительными органами уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.

Иск о разводе был подан в двадцатых числах марта, причем не в районный, а в мировой суд Москвы. На первое слушание о разводе ни супруги, ни их адвокаты не явились. Основное рассмотрение иска должно состояться 12 апреля.

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Некоторые пользователи соцсетей считают, что блогеры Лерчек и Артемчек устроили бракоразводный процесс ради прогрева аудитории перед своим новым марафоном. Кроме того, Лерчек продолжает публиковать в соцсетях совместные фото с мужем и детьми.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro не исключил версию того, что развод блогеров, по сути, окажется фикцией, и делается это все «ради хайпа». Он отметил, что иск о разводе должен рассматривать районный суд по месту регистрации одного из супругов, но никак не мировой.