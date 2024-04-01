Эммануил Виторган вспомнил, как бросил семью ради Аллы Балтер: «Ворвалась любовь»

Эммануил Виторган известен не только своими яркими ролями в кино, но и бурными романами. Он был трижды женат. Свою первую супругу Тамару Румянцеву, которая тоже снималась в кино, он бросил ради второй жены. Актер не побоялся разрушить семью, когда его привлекла Алла Балтер.

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Вот что говорит о тех временах сам Эммануил Гедеонович. По его словам, он расстался с первой женой Тамарочкой, можно сказать, обидел ее. Однако чувства оказались сильнее. Актер пытался сохранить с экс-возлюбленной приятельские отношения. Ведь если супруги расходятся, это еще не значит, что они должны пакостить и вредить друг другу.

«В мою жизнь ворвалась огромная любовь к Аллочке», — отметил Эммануил Виторган.

В своей второй жене актер души не чаял. Но их разлучила смерть. Алла Балтер ушла из жизни в возрасте 60 лет из-за онкологического заболевания. У нее был рак позвоночника.

По материалам Moslenta