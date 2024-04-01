Новикова заговорила о маленьких детях Петросяна: «Он может себе позволить»

В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ популярные личности обсудили позднее отцовство Евгения Петросяна. Напомним, у 78-летнего комика есть взрослая дочь от первого брака, а также маленькие сын и дочка от пятой жены, Татьяны Брухуновой.

Далеко не все публичные личности восприняли известие об очередном пополнении семейства Петросянов в позитивном ключе. Однако нашлось немало людей, которые искренне порадовались за Евгения Вагановича и его супругу.

«Он обеспеченный человек, может себе позволить», — поддержала коллегу Клара Новикова.

Актер Вячеслав Манучаров тоже ранее высказывался о многодетности Евгения Петросяна. Он напомнил, что артист по национальности армянин, где сильны традиции больших семей. Также похвалил корни комика, назвав их «прекрасными».

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