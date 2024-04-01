Оксана Стрункина нашла нужным повиниться перед умершей Либерж Кпадону: «Редко звонила тебе»

Многих поклонников «Дома-2» и пользователей Сети потрясло известие о том, что экс-участницу проекта и блогера Либерж Кпадону обнаружили мертвой в собственной квартире только после того, как забили тревогу соседи.

Из ее жилища стало исходить зловоние, из-за которого они предположили, что внутри закрыт труп. И поскольку на звонки в дверь никто не отвечал, дверь пришлось вскрывать.

Увы, внутри было то, что они и ожидали, — труп Либерж, который пролежал там не менее 40 дней. Ни один близкий человек Кпадону не пришел к ней домой ни разу за это время. Друзья только делали ей телефонные звонки и обсуждали ее длительное отсутствие между собой в интернет-чатах.

Родственники и вовсе узнали о трагедии последними.

Сейчас многие из них хватаются за головы и сожалеют, что не проявили должного участия к Либерж.

«Не могу поверить… Ты такая молодая — 36 лет, еще вся жизнь впереди… Сейчас в голове идут слайды воспоминаний и не верю, что ты уже не с нами. Покойся с миром, моя любимая подруга Либерж, и прости, что редко звонила тебе в последнее время», — написала в соцсетях Оксана Стрункина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».