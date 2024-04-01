Толмацкий не скрыл эмоций от третьего отцовства 78-летнего Петросяна: «Это безответственно!»

63-летний Александр Толмацкий на шоу НТВ «Звезды сошлись» не стал скрывать своего мнения по поводу очередного отцовства 78-летнего Евгения Петросяна.

Напомним, жена комика Татьяна Брухунова недавно сообщила, что она стала во второй раз мамой. После сына она родила артисту дочь. При этом супруга знаменитости так искусно прятала животик, что ни разу не выдала свое интересное положение.

Толмацкий считает, что родители должны думать не только о своем настоящем, но и о будущем своих детей.

«Это безответственность. Наверное, это все хорошо, но все-таки это безответственность по отношению к только что родившимся детям», — высказался продюсер в эфире шоу в адрес юмориста.

Гости телестудии напомнили, что отпрыски Петросяна в любом случае будут под присмотром молодой мамы. На что Александр Толмацкий заявил о необходимости детей жить в полноценной семье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».