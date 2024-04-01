Костомаров о том, как справляется без рук: «Чувствую себя тараканом»

Роман Костомаров после потери конечностей из-за последствий пневмонии выгладит для зрителей большим молодцом. Он еще в больнице начал тренироваться и на протезах смог выйти на лед. Однако трудность своего пути он тоже не желает замалчивать.

В эфире «Шоу Воли» на ТНТ он признался, что ему совсем непросто привыкать к жизни человека с ограниченными физическими возможностями.

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь», — рассказал зрителям фигурист.

Он не скрыл, что надевать протезы на руки и ноги — процесс довольно сложный. А еще не хватает пальцев, чтобы сделать элементарные вещи вроде тех, что почесать в ухе или очистить носовой проход.

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