Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

Умер Светослав Пелишенко, ставший известным в пору популярности команды КВН «Одесские джентльмены». Он возглавлял ее, был комиком, сценаристом и актером.

О трагедии поведала в своем Тelegram-канале журналистка Сусанна Альперина. Светославу Пелишенко был 71 год, причина смерти и ее обстоятельства пока неизвестны.

Отметим, что «Одесские джентльмены» (полностью название «Клуб одесских джентльменов») были настоящими легендами юмора в 80-90-е годы. Начав работать на сцене КВН, позже они основали собственное телешоу «Джентльмен-шоу». Всегда отличались искрометным необычным юмором и элегантным внешним видом в костюмах, с белыми шарфами на плечах и с бабочкой на шее.

Под руководством Светослава Пелишенко команда «Одесских джентльменов» 2 раза входила в состав чемпионов лиги.

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