Алиана Устиненко о смерти Либерж Кпадону: «Все правда. 41 день назад... Родители ничего еще не знают»

В воскресенье, 31 марта, стало известно о смерти Либерж Кпадону. В СМИ появилась информация, что соседи девушки видели, как тело выносили из квартиры. При этом никаких подтверждений не было. Первыми подробностями поделилась подруга Либерж Кпадону Алиана Устиненко. Она подтвердила, что та скончалась.

«Все правда. 41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить, на любую тему. А просто принять и вспомнить только хорошее», — написала в своем Telegram-канале Алиана Устиненко.

Оказывается, родственники пока даже не догадываются о том, что Либерж Кпадону умерла. И это при том, что все случилось больше месяца назад. Ранее стало известно, что девушка жаловалась на здоровье, у нее были проблемы с дыханием. Ей было всего 36 лет. Судя по словам Алианы Устиненко, тело звезды «Дома-2» больше месяца пролежало в квартире. И только сейчас его обнаружили. Родители покойной ни о чем не слышали.

По материалам kp.ru