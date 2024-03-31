Милана Хаметова получила на 14-летие доллары, брендовые вещи и iMac за 200 тысяч рублей от Давида Манукяна

Милана Хаметова может похвастаться внушительной базой подписчиков в своем микроблоге - более 1,7 миллиона человек. В своих соцсетях юная блогерша показала, какие подарки она получила от друзей и близких по случаю своего 14-летия. К примеру, Милана попросила, чтобы ей подарили 5 сертификатов в магазин косметики. Хаметова любит делать яркий трендовый макияж: а косметики много не бывает, считает подросток.

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Также имениннице подарили кроссовки от Nike, лонгслив от бренда премиум-класса Diesel, также ей преподнесли 200 долларов для шопинга в Азербайджане и iMac стоимостью 200 тысяч рублей. Это призент юной блогерше преподнес бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян. К девочке шоумен относится как к младшей сестренке, они не раз вместе снимали видеоролики для соцсетей.