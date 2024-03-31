Соседка пропавшей Либерж Кпадону из «Дома-2»: «По пабликам ходят скрины из чата нашего ЖК, где сказано, что она умерла»

Журналистам удалось выйти на связь с соседями Либерж Кпадону. Интерес к участнице «Дома-2» возник на фоне слухов: одни утверждают, что девушка пропала и не выходит на связь, другие, что она умерла. При этом никакой официальной информации от нее родственников не поступало. Алина Устиненко считает, что пока рано делать какие-то умозаключения. Она никак не может дозвониться до близких Либерж Кпадону. И надеется, что слухи о ее смерти, всего лишь выдумка. Однако есть сведения, что из квартиры Либерж Кпадону якобы вынесли тело. Подтверждения этому факту также не поступало, пишет «СтарХит».

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А вот, что говорит соседка Либерж Кпадону. Она уверена, что лучше всего дождаться какой-то официальной версии.

«Жила по соседству… По пабликам ходят скрины из чата нашего ЖК, где сказано, что она умерла. Лично не видела, оснований не верить соседям у меня нет. Ждите официальную информацию, пожалуйста», - утверждает Людмила.

Примечательно, что с 14 февраля 36-летняя Либерж Кпадону не выходит на связь с поклонниками в своих соцсетях. В последнее время участница телестройки регулярно лежала в больнице.

По материалам kp.ru