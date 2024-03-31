Ксения Бородина возмущена хейтом в свой адрес: «Я не жила с папиками, из семьи никого не уводила»

Ксения Бородина в очередной раз дала отпор хейтерам, появившись в студии YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Экс-ведущая проекта «Дом-2» призналась, что не может понять, почему она вызывает такой негатив у некоторых своих фанатов. Так, бывшая возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова уточнила, что она всего в своей жизни добилась сама, и никому зла никогда не желала и не делала.

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«Вот по-хорошему, я никогда не жила с папиками, я никого не уводила из семьи, я не родилась какой-то супермажоркой, какой-то крутой. Я же сама пробивала свой путь и всего добилась», — заверила Ксюша.

Телеведущая привыкла слышать в своей адрес, что она слишком категоричная, а это многим не по вкусу.