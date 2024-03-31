Алиана Устиненко ответила на слухи о смерти Либерж Кпадону: «Я всю ночь не спала. Родные на связь не выходят»

Первой тревогу забила Анна Якунина. Она дала понять, что соседи Либерж Кпадону видели, как из квартиры звезды «Дома-2» выносили тело. Позже слова девушки подтвердила одна из соседок ЖК, в котором обосновалась Либерж Кпадону. При этом участники телестройки считают, что пока рано выдвигать какие-то официальные версии. Так как от родственников Либерж Кпадону никакой информации не поступало, они не выходят на связь. Вот, что по этому поводу говорит Алиана Устиненко. Она подтвердила, что пока никто из окружения Либерж Кпадону ничего не знает. Никакой точной информации от ее родственников или каких-то других организаций не поступало. Так что хоронить Либерж Кпадону, как высказалась участница телестройки, рано.

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«Я со вчерашнего дня общаюсь с ее друзьями. Я всю ночь не спала. Родные на связь не выходят», — заверила Алиана Устиненко.

Поклонники взволнованы этими слухами. Ведь несколько месяцев назад девушка жаловалась на свою болезнь. Либерж Кпадону даже обратилась к врачам, пожаловавшись на затрудненное дыхание. Из-за нехватки воздуха она даже теряла сознание.