37-летняя Кети Топурия показала заметно выпирающий живот: ждет третьего ребенка

Кети Топурия и Лев Деньгов. Фото: соцсети героя публикации

Певица старательно скрывала свою беременность, фотографируясь так, чтобы не было заметно ее животика.

Кети Топурия придерживалась интриги, скрывая от поклонников свое интересное положение. Только недавно солистка группы «А-студио» официально подтвердила беременность, опубликовав в своем микроблоге фото, на котором она запечатлена с округлившимся животиком. Судя по всему, через 3-4 месяца певице нужно будет рожать. Да и скрывать этот факт все сложнее. Поклонники видели Кети с животиком на различных мероприятиях. Так что поддерживать тайну долго, ей не удалось. Поп-дива принимает поздравления от поклонников и звездных коллег, среди тех, кто порадовался за будущую мамочку Полина Гагарина и Наталья Подольская.

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Кети Топурия не скрывает свою беременность. Фото: соцсети героя публикации

От первого брака у певицы есть дочка Оливия. От нынешнего супруга Льва Деньгова она родила сына Адама. Пол третьего ребенка Кети Топурия пока скрывает.

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