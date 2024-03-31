37-летняя Кети Топурия показала заметно выпирающий живот: ждет третьего ребенка

Кети Топурия придерживалась интриги, скрывая от поклонников свое интересное положение. Только недавно солистка группы «А-студио» официально подтвердила беременность, опубликовав в своем микроблоге фото, на котором она запечатлена с округлившимся животиком. Судя по всему, через 3-4 месяца певице нужно будет рожать. Да и скрывать этот факт все сложнее. Поклонники видели Кети с животиком на различных мероприятиях. Так что поддерживать тайну долго, ей не удалось. Поп-дива принимает поздравления от поклонников и звездных коллег, среди тех, кто порадовался за будущую мамочку Полина Гагарина и Наталья Подольская.

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