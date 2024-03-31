Режиссер Бабанова раскрыла, что Смоктуновский работал на МВД

28 марта 2024 года Иннокентию Смоктуновскому исполнилось бы 99 лет. К 100-летию советского народного артиста Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского покажет постановку «Быть Смоктуновским», пишет KP.RU.

Дело в том, что Иннокентий Смоктуновский служил в Норильске в местном театре с 1946 года по 1951 год.

Режиссер-постановщик будущего спектакля об актере Анна Бабанова раскрыла ранее запрещенные для ознакомления архивы. И некоторым она была очень удивлена.

К примеру, ей удалось узнать, что Иннокентий Михайлович работал в системе МВД СССР, о чем он подписал соответствующий документ, где обязался «хранить в строжайшем секрете, не разглашать все известные мне обстоятельства…».

По словам Бабановой, театр в Норильске входил в ГУЛАГ, а потому каждый из актеров автоматически причислялся к системе МВД.

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