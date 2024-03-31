Самойлова призналась, что ее дети неидеальны: «Даже тройки получают иногда»

Оксану Самойлову многие поклонники считают идеальной мамой, а ее и Джигана наследников – идеальными детьми. Не удивительно, ведь блогер показывает только отредактированную картинку своей настоящей жизни.

Но на сей раз избранница рэпера решила внести ясность. Она продемонстрировала в социальных сетях, какой бардак устроили ее дети дома. И призналась, что такое явление – не редкость.

«Это вы просто привыкли к инстаграмным идеальным детям. Мои и раскидать могут, и брови выщипать, и даже тройки получают иногда», - заявила Самойлова.

При этом Оксана смогла насобирать множество положительных откликов под этим постом. Ее подписчики с воодушевлением написали в комментариях, что для подростков – это нормальное явление.

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