Сати Казанова призналась, что вывихнула челюсть и стала носить ортез

Сати Казанова сообщила своим поклонникам, что недавно вывихнула челюсть и в настоящее время ей приходится носить ортез.

Дело в том, что челюсть врачи не смогли вправить на место, поэтому и потребовалось данное устройство. С ним Сати Казановой придется ходить от трех до шести месяцев.

Артистка разоткровенничалась и призналась, что снимает ортез только во время чистки зубов. Также Казанова заявила, что не приостановит из-за вывиха свои выступления и станет выходить на сцену без медицинского устройства.

«Буду снимать на время концертов, поэтому обещаю четкую дикцию без лица неандертальца», — сказала певица.

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