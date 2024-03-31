Сергей Светлаков признался, что сам нашел нового мужа своей бывшей жене

Сергей Светлаков на YouTube-канале Надежды Стрелец раскрыл некоторые подробности личной жизни. Шоумен признался, что лично познакомил свою первую жену Юлию Ворончихину с ее нынешним мужем.

«У нее новая семья, муж, с которым я ее сам познакомил. Ну так бывает», - заявил артист.

Экс-супруг Юлии Ворончихиной, по словам Сергея Светлакова, намного ее моложе. Они не являются друзьями, но иногда пересекаются на праздниках и общаются, разговаривают.

Напомним, с Юлией Ворончихиной Сергей Светлаков учился одном университете путей сообщений на Урале, развелись они в 2012 году. После этого ходили слухи, что у артиста был роман с Верой Брежневой. Но недавно он категорически отверг это, заявив, что их сблизили только съемки в одном фильме «Джунгли». По их завершении, пути знаменитостей больше не пересекались.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».