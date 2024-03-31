Анна Якунина сообщила о смерти подруги, звезды «Дома-2» Либерж Кпадону: «Сегодня ее вынесли из квартиры»

Звезда «Дома-2» Анна Якунина рассказала в социальных сетях, что ее подруга, также участвовавшая в реалити-шоу, где строят любовь Либерж Кпадону умерла.

По словам Якуниной, которая в настоящий момент проживает на Бали, она и другие ее приятели больше месяца пытаются с ней выйти на связь. До ее родителей дозвониться тоже невозможно, номера недоступны. О печальном известии Анне сообщили соседи Либерж, которые тоже заподозрили неладное.

«Пишут ее соседи, что сегодня ее вынесли из квартиры. Она там лежала долго — писали в домашнем чате», - сообщила в микроблоге Якунина, поскольку подписчики Либерж были сильно обеспокоены тем, куда же пропала их любимица.

Ранее Кпадону призналась, что в ее легких обнаружили доброкачественную опухоль, которую она попытается вылечить без хирургического вмешательства.

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