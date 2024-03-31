Актер Мадянов о сообщении Shot, что он болен раком: «Не дождутся»

Актер Роман Мадянов отреагировал на сообщения в СМИ со ссылкой на канал Shot о том, что у него обнаружили рак легкого и бронхов.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда сериала «Солдаты» и фильма «По щучьему велению» обратился к врачам с жалобами на общую слабость. В ходе обследования выяснилось, что у знаменитости имеется злокачественная опухоль, а также кисты в почках, печени и селезенке.

Мадянова пролечили в больнице курсом лекарств и отпустили домой. Далее должен последовать второй курс лечения в стационаре.

«Газета.Ru» попросила Романа Мадянова прокомментировать сообщения в СМИ, на что он ответил коротко: «Не дождутся».

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