Артистка Матасова о здоровье 90-летней Дорониной: «У нее болят ноги после ковида, ей очень тяжело ходить»

В сентябре этого года народной артистке СССР Татьяне Дорониной исполнится 91 год, она уже довольно давно живет в геронтологическом центре.

По словам коллеги Татьяны Дорониной заслуженной артистки России Лилии Матасовой, звезда фильма «Три тополя на Плющихе» находится в здравом уме и памяти. Однако ее физическое здоровье сильно подкосилось.

«У нее болят ноги после ковида, ей очень тяжело ходить, поэтому она никуда не выезжает из центра», - сообщила она.

Знаменитость в настоящее время мало с кем общается, но она осознанно выбрала этот образ жизни, он ей комфортен. Ее регулярно посещает помощник, привозит ей документы, когда это необходимо, покупает артистке то, что ей хочется.

Также Доронина поддерживает некоторую связь с актерами МХАТа, где шесть лет назад была худруком. Поздравляет их с праздниками и с благодарностью принимает от них подарки.

Источник: «Абзац»

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