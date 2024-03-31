Асмус об отношениях с папой в день его 65-летия: «Меня никогда не обнимали, не говорили, что любят»

Кристина Асмус в личном блоге обратилась к своему отцу в день его 65-летия, обнародовав фотографию с ним и матерью.

Звезда не скрыла от поклонников, что отношения с отцом в детстве у нее были не самыми простыми. И пожаловалась на недостаток открытости выражения чувств между отцом и ней.

«У нас не было дружбы и разговоров. Папа бережлив на нежность. Меня не поздравляли с праздниками, не говорили, что любят, никогда не обнимали», - написала в соцсетях Кристина Асмус.

Вместе с тем она заявила, что все равно прекрасно понимает, что папа ее любил. Он просто не мог выразить свои чувства, как бы ей этого хотелось. Также Кристина Асмус сказала, что очень похожа на отца и внешне, и характером.

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