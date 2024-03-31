24-летняя дочь Политова призналась, что разошлась с мужем после года брака

Дочь солиста группы «На-на» Владимира Политова Алена рассказала на шоу НТВ «Секрет на миллион», что переживает в настоящий момент не самый простой период в своей жизни.

Недавно она разошлась с мужем, с которым состояла в браке всего один год. Алена ранее жила 5 лет в Индии и 5 лет в Германии, где закончила школу. Далее по совету матери планировала получать образование в Канаде. Однако познакомилась с парнем из Подмосковья и перебралась в Россию.

Первое время молодые супруги жили у папы Алены, но он был недоволен поведением молодых, которые не были приучены к соблюдению порядка. Поэтому они съехали в арендное жилье. Но и там их жизнь не превратилась в сахар, они постоянно ругались и ссорились по пустякам.

«Немножко не сошлись темпераментами и разошлись на хорошей ноте», — сказала наследница Политова.

Отметим, что Алена – единственная дочь Владимира Политова, она родилась в первом браке артиста. Во втором союзе с молодой поклонницей (29 лет) у 53-летнего музыканта есть сын Артем, которому через 1 месяц будет годик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».